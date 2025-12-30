#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
502.57
591.68
6.42
Мир

Конфликт перешел в нападение с ломом: в британской больнице пострадали пять человек

мужчина напал на пациентов больницы в Англии, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 23:54 Фото: pixabay
Мигрант из Афганистана напал на посетителей больницы Newton Community Hospital возле Ливерпуля на севере Англии, а результате чего пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местная полиция, в Ньютон-Ле-Уиллоус им удалось задержать 20-летнего подозреваемого.

"Мужчина афганского происхождения задержан по подозрению в пяти эпизодах, предусмотренных статьей 18, – нанесении ранений, драке и нанесении ущерба в результате преступных действий. Он был доставлен в полицейский участок в Мерсисайде и остается под стражей", – говорится в заявлении полиции графства Мерсисайда.

По данным правоохранителей, сначала мужчина пришел в больницу и попытался записаться на прием к врачу. После того, как ему по какой-то причине отказали и попросили уйти, преступник пришел в возбужденное состояние и повредил стойку, а затем напал с ломом на нескольких человек.

Все пострадавшие в настоящее время находятся на лечении в больнице, их ранения не представляют угрозы для жизни.

Ведется расследование.

Ранее 74-летнюю казахстанку задержали в Оренбурге за нападение на полицейских.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
15:34, 31 августа 2024
В Турции произошло вооруженное нападение на больницу
В Иерусалиме водитель въехал в толпу, пять человек пострадали
21:23, 24 апреля 2023
В Иерусалиме водитель въехал в толпу, пять человек пострадали
О состоянии врача, пострадавшего от нападения пациента, рассказали в больнице Костаная
12:00, 18 июля 2025
О состоянии врача, пострадавшего от нападения пациента, рассказали в больнице Костаная
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: