Конфликт перешел в нападение с ломом: в британской больнице пострадали пять человек

Мигрант из Афганистана напал на посетителей больницы Newton Community Hospital возле Ливерпуля на севере Англии, а результате чего пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местная полиция, в Ньютон-Ле-Уиллоус им удалось задержать 20-летнего подозреваемого.

"Мужчина афганского происхождения задержан по подозрению в пяти эпизодах, предусмотренных статьей 18, – нанесении ранений, драке и нанесении ущерба в результате преступных действий. Он был доставлен в полицейский участок в Мерсисайде и остается под стражей", – говорится в заявлении полиции графства Мерсисайда.

По данным правоохранителей, сначала мужчина пришел в больницу и попытался записаться на прием к врачу. После того, как ему по какой-то причине отказали и попросили уйти, преступник пришел в возбужденное состояние и повредил стойку, а затем напал с ломом на нескольких человек.

Все пострадавшие в настоящее время находятся на лечении в больнице, их ранения не представляют угрозы для жизни.

Ведется расследование.

