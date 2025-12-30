#Казахстан в сравнении
События

74-летнюю казахстанку задержали в Оренбурге за нападение на полицейских

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:01 Фото: Zakon.kz
Оренбургский районный суд Оренбургской области арестовал на два месяца гражданку Казахстана, которая применила насилие в отношении двух сотрудников полиции в здании местного аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 74-летняя пенсионерка прибыла в Россию из Казахстана, чтобы навестить дочь. После пересечения границы на автомобиле она планировала продолжить путь самолетом.

Уже при досмотре женщина попыталась пронести в ручной клади пятилитровую емкость с маслом. Одно это запрещено правилами авиаперевозок.

В итоге замечание сотрудников вызвало у нее агрессивную реакцию – в результате конфликта пострадали два представителя правоохранительных органов.

Что интересно, в суде женщина вину не признала и заявила, что не совершала противоправных действий.

С учетом ее возраста рассмотрение вопроса о мере пресечения было отложено, чтобы родственники могли обеспечить залог или домашний арест.

Однако представленные характеристики, в том числе из изолятора временного содержания, указали на нежелание пенсионерки соблюдать установленные нормы поведения. Также суд учел информацию о ее намерении покинуть территорию России.

"В итоге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в заключительной части.

Тем временем за спасение пенсионерки от мошенников в Павлодаре наградили таксиста. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

