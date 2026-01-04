В результате ссоры двух мам пострадали 17 посетителей торгового центра в Бельгии
Фото: pixabay
В результате конфликта в торговом центре (ТЦ) в Бельгии с распылением газового баллончика 17 человек пострадали, четверо попали в больницу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sudinfo, в ТЦ города Вийнегем провинции Антверпен поссорились две женщины и семейная пара с ребенком. Согласно данным издания, после словесной перепалки одна из участниц распылила в помещении баллончик с перцовым газом. В итоге пострадали 17 человек – им медики оказали помощь на месте, но четверо пострадавших все же были позднее госпитализированы.
Уточняется, что стражи порядка задержали двух женщин. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК.
