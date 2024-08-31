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В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

полиция, мигалки, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:34 Фото: pixabay
В Стамбуле на отделение неотложной помощи больницы произошло вооруженное нападение, в результате пострадали пять человек, в том числе полицейские, военные и охранники, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала TRT Haber, инцидент случился в районе Бахчелиевлер утром 31 августа.

"Пять человек были ранены в результате вооруженного нападения человека или людей, личность которых пока не установлена", – сообщили журналисты.

В результате нападения здание больницы и машина скорой помощи получили повреждения. Среди пострадавших есть полицейский, сотрудники жандармерии и частной охраны, а также два гражданских лица. Их жизни ничего не угрожает.

Автомобиль, на котором было совершено нападение, позже нашли брошенным.

13 августа 2024 года в турецком городе Эскишехире 18-летний подросток напал с ножом и топором на мечеть. Он был в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова".

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