Мир

В Дании включили крупнейший солнечно-аккумуляторный парк Северной Европы

Крупнейший солнечно-аккумуляторный парк Северной Европы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 03:59 Фото: European Energy
Дания достигла важной вехи в развитии возобновляемой энергетики, введя в эксплуатацию крупнейший в Северной Европе солнечно-аккумуляторный парк с общей емкостью хранения 200 000 киловатт-часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interestingengineering, объект находится в коммуне Виборг – второй по площади в стране. Комплекс Kvosted представляет собой интеграцию крупной аккумуляторной системы в уже существующий солнечный парк, который работает с 2022 года.

Проект представила компания European Energy – датский разработчик наземных и морских ветровых и солнечных энергетических решений. Встроенные аккумуляторные модули позволяют накапливать электроэнергию в периоды высокой солнечной выработки и подавать ее в сеть позже, когда генерация снижается или полностью прекращается.

Руководитель направления технологического развития European Energy Мадс Люкке Андерсен отметил, что ввод в эксплуатацию солнечно-аккумуляторного парка Kvosted знаменует начало масштабного внедрения компанией новой технологии.

Аккумуляторная система спроектирована для поддержки устойчивости энергосети. В дни с высокой солнечной активностью солнечные электростанции уже способны покрывать более 60% потребности страны в электроэнергии.

В то же время увеличение доли возобновляемых источников делает все более необходимыми системы хранения, способные балансировать производство в условиях нестабильной генерации и обеспечивать подачу энергии в часы отсутствия солнца.

Аккумуляторный парк емкостью 200 000 киловатт-часов способен хранить объем электроэнергии, достаточный для покрытия среднесуточного потребления примерно 18 000 домохозяйств. Такая емкость сглаживает колебания в выработке электроэнергии и способствует повышению стабильности энергосистемы.

Ранее сообщалось, что в Китае включили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанции.

Аксинья Титова
