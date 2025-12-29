В Китае включили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанции

В Китае официально начала вырабатывать электроэнергию первая очередь гидроэлектростанции Ебатань, сообщает Zakon.kz.

По данным ithome, это самая высокогорная строящаяся электростанция с арочной плотиной в стране.

Общая установленная мощность станции составит 2,24 млн киловатт. В эксплуатацию уже введены две первые турбины общей мощностью 1,02 млн киловатт.

Плотина станции достигает высоты 217 м.

<br>

Строительство идет в крайне сложных условиях: на большой высоте над уровнем моря, в холодном климате и в горной местности. Несмотря на это, инженерам удалось в короткие сроки запустить сразу две турбины в течение одного месяца.

Ранее сообщалось, что Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн.