Мир

В Китае включили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанции

Гидроэлектростанция Ебатань, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 07:45 Фото: ITHome
В Китае официально начала вырабатывать электроэнергию первая очередь гидроэлектростанции Ебатань, сообщает Zakon.kz.

По данным ithome, это самая высокогорная строящаяся электростанция с арочной плотиной в стране.

Общая установленная мощность станции составит 2,24 млн киловатт. В эксплуатацию уже введены две первые турбины общей мощностью 1,02 млн киловатт.

Плотина станции достигает высоты 217 м.

Строительство идет в крайне сложных условиях: на большой высоте над уровнем моря, в холодном климате и в горной местности. Несмотря на это, инженерам удалось в короткие сроки запустить сразу две турбины в течение одного месяца.

Ранее сообщалось, что Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн.

Аксинья Титова
