"Мисс Турция" арестована по делу о наркотиках

28 декабря в Стамбуле по антинаркотическому делу задержана обладательница титула "Мисс Турция 2016" Бусе Искендероглу, сообщает Zakon.kz.

Стамбульская прокуратура провела очередной утренний рейд в рамках масштабного антинаркотического расследования, в ходе которого были задержаны сразу несколько публичных фигур. По данным En.Haberler, компанию ей составили:

рэпер EGE!;

заместитель председателя совета директоров Süzer Holding Али Баран Сюзер;

популярная блогер Шебнем Инан с Instagram-аккаунтом более 2,5 млн подписчиков.

"Красота, музыка, бизнес – все в одном флаконе", – отметили в комментариях местные жители.

Подробности обвинений официально пока не раскрываются. В прокуратуре лишь подтвердили, что задержания проходят в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Статус задержанных и возможные меры пресечения будут определены после ближайших допросов.

