"Мисс Турция" арестована по делу о наркотиках
Фото: Instagram/buseiskenderoglu
28 декабря в Стамбуле по антинаркотическому делу задержана обладательница титула "Мисс Турция 2016" Бусе Искендероглу, сообщает Zakon.kz.
Стамбульская прокуратура провела очередной утренний рейд в рамках масштабного антинаркотического расследования, в ходе которого были задержаны сразу несколько публичных фигур. По данным En.Haberler, компанию ей составили:
- рэпер EGE!;
- заместитель председателя совета директоров Süzer Holding Али Баран Сюзер;
- популярная блогер Шебнем Инан с Instagram-аккаунтом более 2,5 млн подписчиков.
"Красота, музыка, бизнес – все в одном флаконе", – отметили в комментариях местные жители.
Подробности обвинений официально пока не раскрываются. В прокуратуре лишь подтвердили, что задержания проходят в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Статус задержанных и возможные меры пресечения будут определены после ближайших допросов.
Теперь также за дорожные разборки в Турции водителям или пассажирам грозит до пяти лет тюрьмы.
