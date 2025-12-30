#Казахстан в сравнении
Мир

"Мисс Турция" арестована по делу о наркотиках

Задержана Мисс Турция, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 05:00 Фото: Instagram/buseiskenderoglu
28 декабря в Стамбуле по антинаркотическому делу задержана обладательница титула "Мисс Турция 2016" Бусе Искендероглу, сообщает Zakon.kz.

Стамбульская прокуратура провела очередной утренний рейд в рамках масштабного антинаркотического расследования, в ходе которого были задержаны сразу несколько публичных фигур. По данным En.Haberler, компанию ей составили:

  • рэпер EGE!;
  • заместитель председателя совета директоров Süzer Holding Али Баран Сюзер;
  • популярная блогер Шебнем Инан с Instagram-аккаунтом более 2,5 млн подписчиков.
"Красота, музыка, бизнес – все в одном флаконе", – отметили в комментариях местные жители.

Подробности обвинений официально пока не раскрываются. В прокуратуре лишь подтвердили, что задержания проходят в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Статус задержанных и возможные меры пресечения будут определены после ближайших допросов.

Теперь также за дорожные разборки в Турции водителям или пассажирам грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
