#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
541.54
629.16
6.64
Мир

Определился самый молодой миллиардер в мире

Шейн Коплан - самый молодой миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 06:55 Фото: X/shayne_coplan
Стало известно имя самого молодого миллиардера, добившегося успеха самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Им стал основатель Polymarket 27-летний Шейн Коплан, пишет Financial Post. Это произошло после того, как биржа NYSE инвестировала два млрд долларов в его рынок прогнозов, в ходе сделки получивший оценку девять млрд долларов.

Сейчас это платформа прогнозов, где можно делать ставки на абсолютно любые события:

  • президентские выборы;
  • геополитические события;
  • лауреатов Нобелевской премии;
  • кассовые сборы фильмов.
"Там принимают прогнозы даже на то, когда Тейлор Свифт объявит о беременности", – отметили частые пользователи Polymarket.

Но еще несколько лет назад Коплан был настолько беден, что был вынужден продавать свои вещи, чтобы платить аренду. В 2019 году он начал изучать идеи экономиста Робина Хансона о рынках предсказаний и их потенциале для улучшения способности общества определять вероятные исходы событий.

Коплан посчитал, что идеи Хансона заслуживают воплощения на практике, и начал создавать Polymarket у себя в ванной во время пандемии COVID-19. Он запустил платформу в июне 2020 года, когда ему было 22 года. Она столкнулась с регуляторными проблемами и была запрещена для использования в США, но после того как президентом страны стал лояльный к криптоиндустрии Дональд Трамп, Polymarket получила возможность вернуться на американский рынок.

К слову, недавно стало известно, почему граждане США опасаются избирать женщину на пост президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
01:33, 26 апреля 2025
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардерш: на чем она заработала состояние
10:38, 07 сентября 2024
Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардерш: на чем она заработала состояние
Британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира
05:40, 16 октября 2024
Британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: