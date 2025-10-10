Определился самый молодой миллиардер в мире

Стало известно имя самого молодого миллиардера, добившегося успеха самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Им стал основатель Polymarket 27-летний Шейн Коплан, пишет Financial Post. Это произошло после того, как биржа NYSE инвестировала два млрд долларов в его рынок прогнозов, в ходе сделки получивший оценку девять млрд долларов.

Сейчас это платформа прогнозов, где можно делать ставки на абсолютно любые события:

президентские выборы;

геополитические события;

лауреатов Нобелевской премии;

кассовые сборы фильмов.

"Там принимают прогнозы даже на то, когда Тейлор Свифт объявит о беременности", – отметили частые пользователи Polymarket.

Но еще несколько лет назад Коплан был настолько беден, что был вынужден продавать свои вещи, чтобы платить аренду. В 2019 году он начал изучать идеи экономиста Робина Хансона о рынках предсказаний и их потенциале для улучшения способности общества определять вероятные исходы событий.

Коплан посчитал, что идеи Хансона заслуживают воплощения на практике, и начал создавать Polymarket у себя в ванной во время пандемии COVID-19. Он запустил платформу в июне 2020 года, когда ему было 22 года. Она столкнулась с регуляторными проблемами и была запрещена для использования в США, но после того как президентом страны стал лояльный к криптоиндустрии Дональд Трамп, Polymarket получила возможность вернуться на американский рынок.

