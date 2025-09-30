#АЭС в Казахстане
Общество

Стало известно, кто самый пожилой казахстанец

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделились очередной интересной статистикой. Так, по данным на 30 сентября 2025 года, в Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и старше, сообщает Zakon.kz.

Больше всего долгожителей, как уточнили в ведомстве, проживает в крупнейшем городе страны – Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживают 53 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.

"В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау – 115 лет, Павлодарской области – 113 лет, Жамбылской области – 110 лет".Пресс-служба МТСЗН РК

В министерстве напомнили, что ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:31
Как отсрочить старение: врачи назвали рабочие методы

Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:31
Пенсионеры Астаны получат денежную помощь к празднику

Немного ранее мы рассказывали, что 84-летняя бабушка из области Жетысу каждое утро начинает с пробежки. В своем селе Талды она единственная долгожительница, которая без проблем может пробежать пару километров, причем в гору. Начала бегать в 50 лет и с тех пор не пропускает тренировки уже 35 лет.

Анастасия Московчук
