Старейшая в мире кошка умерла в 33 года

По данным издания The New York Post, 1 июня 2024 года Рози исполнилось 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам.

The world’s oldest cat, Rosie, has just bid farewell to her last and final ninth life, passing away at 33 years old in her home in Norwich, Norfolk. READ MORE: https://t.co/LkjS63HoW6 pic.twitter.com/vz9ziB8P0G

Титул "старейшей кошки в мире" был закреплен за ней неофициально, так как в 2023 году ее хозяйка отказалась от предложения представительницы Книги рекордов Гиннесса подать необходимую заявку.

#UK: #Rosie,the oldest cat in the world has died aged 33-yrs-old.



Born in 1991, she was the unofficial holder of the #worldsoldestcat as the current holder is a 28-year-old cat called #Flossie



Rosie turned 33 on June 1 this year & died at the equivalent age of 152 in human yrs. pic.twitter.com/2R5IpcvqCw