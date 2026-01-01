Санта потерял оленя: животное появилось на железной дороге в Италии

В итальянском городе Варесе олень выбежал на железнодорожные рельсы, сообщает Zakon.kz.

В северной итальянской Ломбардии произошел необычный инцидент с диким животным. В городе Варесе олень выбежал на железнодорожные рельсы, которые в тот момент были свободны.

Происходящее попало на видео и быстро разошлось в соцсетях, вызвав умиление и обсуждение среди пользователей. Отмечается, что дикие животные все чаще появляются вблизи городов и транспортной инфраструктуры, особенно в северных регионах Италии, где зеленые зоны граничат с жилыми кварталами.

Un cervo è stato ripreso mentre correva all’interno della stazione ferroviaria di Varese, nel Nord Italia, causando l’interruzione temporanea dei treni dopo aver invaso i binari prima di fuggire verso l’uscita. pic.twitter.com/g3n9i42wzE — The Epoch Times Italia (@EpochItalia) December 30, 2025

"Олень отбившийся от праздничной упряжки решил догонять на поезде", – с юмором отнеслись к ситуации в комментариях.

А в Кении происходит конфликт людей и природы. Там голодные слоны нападают на местных жителей.