Мир

Санта потерял оленя: животное появилось на железной дороге в Италии

Олень на железной дороге в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 05:25 Фото: pixabay
В итальянском городе Варесе олень выбежал на железнодорожные рельсы, сообщает Zakon.kz.

В северной итальянской Ломбардии произошел необычный инцидент с диким животным. В городе Варесе олень выбежал на железнодорожные рельсы, которые в тот момент были свободны.

Происходящее попало на видео и быстро разошлось в соцсетях, вызвав умиление и обсуждение среди пользователей. Отмечается, что дикие животные все чаще появляются вблизи городов и транспортной инфраструктуры, особенно в северных регионах Италии, где зеленые зоны граничат с жилыми кварталами.

"Олень отбившийся от праздничной упряжки решил догонять на поезде", – с юмором отнеслись к ситуации в комментариях.

А в Кении происходит конфликт людей и природы. Там голодные слоны нападают на местных жителей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
