В Татарстане произошло ЧП на железной дороге

Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тихоново Куйбышевской железной дороги в Татарстане, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим было приостановлено движение поездов.

"Пассажиры поезда №111 Москва - Круглое Поле будут доставлены со станции Тихоново на автобусах до станций Набережные Челны и Круглое Поле. Пассажиры поезда №112 Круглое Поле – Москва со станций Круглое Поле и Набережных Челнов будут доставлены на автобусах до станции Тихоново под посадку в поезд №112 Круглое Поле – Москва", – говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги в Telegram.

Как уточняется, частично изменился маршрут пригородного поезда №6678 Нижнекамск – Ижевск, до Набережных Челнов он следует по расписанию, от Набережных Челнов до Ижевска отменен.

Ранее, 24 июля 2024 года, Министерство транспорта Казахстана опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность.

