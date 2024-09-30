В Татарстане произошло ЧП на железной дороге
Фото: pixabay
Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тихоново Куйбышевской железной дороги в Татарстане, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим было приостановлено движение поездов.
"Пассажиры поезда №111 Москва - Круглое Поле будут доставлены со станции Тихоново на автобусах до станций Набережные Челны и Круглое Поле. Пассажиры поезда №112 Круглое Поле – Москва со станций Круглое Поле и Набережных Челнов будут доставлены на автобусах до станции Тихоново под посадку в поезд №112 Круглое Поле – Москва", – говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги в Telegram.
Как уточняется, частично изменился маршрут пригородного поезда №6678 Нижнекамск – Ижевск, до Набережных Челнов он следует по расписанию, от Набережных Челнов до Ижевска отменен.
Ранее, 24 июля 2024 года, Министерство транспорта Казахстана опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность.
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