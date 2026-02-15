На фоне Олимпиады в Италии заявили о диверсиях на железной дороге

Итальянские власти предупредили о случаях саботажа на железной дороге на нескольких линиях, связанных с Римом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте посольства США в Италии, 14 февраля власти заявили о предполагаемом саботаже, связанном с зимними Олимпийскими играми, на железнодорожной инфраструктуре Милано – Кортина. Как выяснилось инцидент произошли на нескольких железнодорожных линиях, ведущих к Риму. По сообщениям СМИ, повреждения получили высокоскоростные линии Рим – Неаполь, Рим – Флоренция и Рим – Милан.

"13 февраля итальянские власти объявили об усилении мер безопасности для предотвращения сбоев в работе железнодорожной сети во время зимних Олимпийских игр. Эти меры включают увеличение числа патрулей вдоль путей и усиленный технический мониторинг железнодорожных перевозок", – говорится в сообщении.

Посольство призвало проверять информацию на сайтах железнодорожных компаний, чтобы узнать, затронуты ли интересующие вас направления.

Также были опубликованы следующие рекомендации:

Избегайте районов с нарушениями движения и соблюдайте осторожность при поездках на поезде.

Сохраняйте бдительность и по возможности немедленно покидайте затронутые районы.

Планируйте дополнительное время в пути и учитывайте возможные задержки.

Следите за обновлениями в местных СМИ и на сайтах железнодорожных компаний.

Ранее страшную статистику по вокзалам привели в Германии.