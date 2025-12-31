#Казахстан в сравнении
Мир

Мошенничество в детских садах США: федеральные субсидии заморожены из-за скандала

детские сады в Миннесоте лишили субсидий из-за крупного скандала, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 22:56 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило о заморозке всех федеральных выплат на оплату услуг по уходу за детьми в штате Миннесота после того, как в сети появилось видео, в котором утверждалось о широкомасштабном мошенничестве в детских учреждениях по всему штату.

По информации NBC News, замминистра Джим О’Нил и помощник министра Алекс Адамс заявили, что, помимо приостановки всех выплат в Миннесоту, они вводят новые требования к выплатам на услуги по уходу за детьми по всей стране.

В заявлении говорится, что все платежи, обрабатываемые Администрацией по делам детей и семей – подразделением Министерства здравоохранения и социальных служб – будут "требовать обоснования и квитанции или фотодоказательств, прежде чем мы отправим деньги в штат".

"Мы перекрыли денежный поток и выявляем мошенничество", – говорится в заявлении.

О’Нил также добавил, что средства будут выделены "только тогда, когда штаты докажут, что они расходуются законным образом".

Ряд иностранных СМИ пишут, что через продовольственную программу помощи детям чиновники выводили средства налогоплательщиков за рубеж, покупая недвижимость и автомобили. Кроме того, в оскандалившемся штате выявили фактически не работающие детские сады, которые получали субсидии от федеральных властей.

Ранее сообщалось, что казахстанка стала жертвой схемы "зеркальный кредит".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
