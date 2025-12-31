Утечка кислоты произошла на АЭС в Бельгии
Фото: pixabay
Утечка соляной кислоты из резервуара произошла на атомной электростанции (АЭС) "Тьянж" в Бельгии, в настоящее время пожарные устраняют последствия инцидента, сообщает Zakon.kz.
Как пишет RTL Info, утечка произошла из бочки, которую в целях безопасности поместили в силос для хранения.
"Пожарные направлены на АЭС "Тьянж" из-за утечки кислоты. По предварительным данным, этот инцидент не представляет опасности для жителей окрестных районов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утечка газа произошла на заправке в Жанаозене.
