Утечка кислоты произошла на АЭС в Бельгии

Фото: pixabay

Утечка соляной кислоты из резервуара произошла на атомной электростанции (АЭС) "Тьянж" в Бельгии, в настоящее время пожарные устраняют последствия инцидента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RTL Info, утечка произошла из бочки, которую в целях безопасности поместили в силос для хранения. "Пожарные направлены на АЭС "Тьянж" из-за утечки кислоты. По предварительным данным, этот инцидент не представляет опасности для жителей окрестных районов", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что утечка газа произошла на заправке в Жанаозене.

