Утечка водорода нарушила работу АЭС в Финляндии

Фото: pixabay

Энергетический оператор Fortum заявил о том, что утечка водорода нарушила работу второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Ловииса" в Финляндии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным оператором, энергоблок финской АЭС пока работает на пониженной мощности, так будет продолжаться до конца ремонта теплообменника генератора, который займет около двух дней. "Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", – говорится в заявлении компании. Ранее сообщалось, что Китай собирается возвести АЭС прямо на Луне.

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