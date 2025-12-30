Утечка газа произошла на заправке в Жанаозене

В соцсетях распространилась информация о том, что в городе Жанаозене в промышленной зоне на территории заправочной станции "Анар" произошла утечка сжиженного газа из фланцевого соединения цистерны. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

В департаменте подтвердили информацию, заявив о том, что пожара не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

"Для обеспечения безопасности на место происшествия были оперативно направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, ДП в количестве 28 личного состава и 11 единиц техники. Территория была оцеплена, проведены необходимые меры безопасности. Сотрудниками ДЧС проводились работы по подаче воды в распыленном виде", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате сжиженный газ полностью вышел из цистерны, и утечка газа была полностью устранена.

"Движение автотранспорта восстановлено и открыто в двух направлениях. Ситуация находится под контролем ДЧС. Угрозы населению и окружающей среде нет", – резюмировали в ведомстве.

