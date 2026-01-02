#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Необычный салют в виде ядерного взрыва напугал жителей Таиланда

Салют, гриб, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 07:40 Фото: pixabay
В Таиланде запустили по-настоящему необычный салют – вспышка в небе приняла форму ядерного гриба, а след после взрыва оказался страшнее самого фейерверка, сообщает Zakon.kz.

Дым медленно расходился, создавая эффект живой картины "апокалипсиса" в небе. Видео моментально разошлось по соцсетям.

Одни люди называют это "огненным искусством", а другие прозвали шоу "салютом массового поражения".

Пользователи пишут:

  • Это уже не салют, а магия;
  • Выглядит как конец света;
  • Похоже на сцену из фильма;
  • Это спойлер на 2026 год?

В целом зрители сочли это зрелище "страшным, а не завораживающим".

Ранее сообщалось, что жители Италии сильно пострадали из-за взрывов петард в новогоднюю ночь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В ОАЭ новогодний салют побил два мировых рекорда
03:13, 02 января 2024
В ОАЭ новогодний салют побил два мировых рекорда
Животные тоже в стрессе: как успокоить собаку и кошку во время салютов
14:43, 29 декабря 2023
Животные тоже в стрессе: как успокоить собаку и кошку во время салютов
Разрушительный взрыв на складе пиротехники произошел в Таиланде
20:34, 29 июля 2023
Разрушительный взрыв на складе пиротехники произошел в Таиланде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: