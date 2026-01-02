Необычный салют в виде ядерного взрыва напугал жителей Таиланда

Фото: pixabay

В Таиланде запустили по-настоящему необычный салют – вспышка в небе приняла форму ядерного гриба, а след после взрыва оказался страшнее самого фейерверка, сообщает Zakon.kz.

Дым медленно расходился, создавая эффект живой картины "апокалипсиса" в небе. Видео моментально разошлось по соцсетям. <br> Одни люди называют это "огненным искусством", а другие прозвали шоу "салютом массового поражения". Пользователи пишут: Это уже не салют, а магия;

Выглядит как конец света;

Похоже на сцену из фильма;

Это спойлер на 2026 год? В целом зрители сочли это зрелище "страшным, а не завораживающим". Ранее сообщалось, что жители Италии сильно пострадали из-за взрывов петард в новогоднюю ночь.

