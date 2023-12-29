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Животные тоже в стрессе: как успокоить собаку и кошку во время салютов

Как помочь питомцу пережить салю Фото: Zakon.kz
Впереди Новый год. Праздничный салют, фейерверки и взрывы петард. Если для людей это впечатляющий атрибут праздника, то для домашних питомцев – настоящий ужас и стресс. Специалисты рассказали Zakon.kz, возможно ли обезопасить своих любимцев в одну из самых шумных ночей года.

Большинство людей знают, что собаки и кошки часто боятся запуска салютов и хлопушек. Социальное развлечение – настоящая пытка для питомцев. Домашние животные во время праздничных фейерверков в ужасе прячутся, испытывая сильный стресс.

Оглушительный грохот от пиротехники не только вызывает ощущение страха и паники, он способен травмировать чувствительные органы слуха четвероногих. При этом сильные хлопки чрезвычайно пугают собак и кошек, и если мяукающие могут забиться в шкаф или под кровать, то лающие спасаются бегством, рискуя попасть под автомобиль. 

Как помочь питомцу пережить салют

Ветврач Екатерина Крылова предоставила несколько рекомендаций хозяевам собак и кошек, как уберечь животное от стресса при активных залпах салюта.

"Постарайтесь выгулять питомца до начала салютов. Для защиты от фейерверков питомца нужно оставлять в помещении с хорошей звукоизоляцией до завершения салютов. Рекомендовано уютное место, где питомцу можно будет уединиться, если в доме гости. Необходимо закрыть окна, задернуть шторы во избежание шума и мигающего света от салютов. Предложите своему любимцу привычные ему игрушки. Постелите привычную подстилку, лежанку, организовав комфортное место для отдыха".Ветеринар

Если все-таки пришлось выйти из дома, следует выбрать место для прогулки подальше от мест скопления людей, чтобы избежать контактов с незнакомыми. Но намеренно, конечно, не ходите с собакой на шоу фейерверков или запуск салютов!

"Убедитесь в надежной фиксации ошейников или шлеек. Маленькие собачки должны быть в согревающей одежде", – предупредила ветеринар Екатерина Крылова.

В случае, если празднование Нового года проходит дома, и к вам пришли гости, то во время зажигания бенгальских огней не допускайте собак к открытому огню. 

Если дома есть кошка, необходимо иметь на окнах защитные сетки, чтобы не допустить выпадения животного в форточку в случае испуга. Специалист отметила, что можно заранее подготовить своего домашнего питомца к шумному торжеству.

"Для десенсибилизации от звуков фейерверков за месяц до Нового года можно воспользоваться следующим методом: включать эти звуки в момент спокойствия животного в течение месяца, таким образом питомец будет подготовлен к звукам". Ветеринар

Озадачьтесь "адресником" для собаки, если у вас еще нет аксессуара с данными любимца. Медальон с номером телефона или ошейник с микрочипом GPS будет лучшим подарком к Новому году для вашего животного. Если случится непредвиденная ситуация и ваш питомец убежит, у вас будет намного больше шансов его найти.

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