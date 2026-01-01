#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Жители Италии сильно пострадали из-за взрывов петард в новогоднюю ночь

Сцена, салют, люди, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 02:30 Фото: pexels
Один человек погиб и 283 человека получили ранения в результате взрывов пиротехники в Италии в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Il Sole – 24 ore, в 2026 году с серьезными травмами были госпитализированы 54 человека. Летальный случай зафиксирован в Риме, где 63-летний мужчина погиб от взрыва некачественной пиротехники.

В числе раненых 68 несовершеннолетних. Так, по данным МВД, ребенок 9 лет получил огнестрельное ранение в руку в городе Казерта под Неаполем, где есть традиция беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

По данным министерства, число пострадавших немного сократилось по сравнению с прошлым годом, когда ранения получили 309 человек.

Ранее мы сообщали о том, что новогодняя трагедия случилась на курорте Швейцарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром 200 полицейских
04:00, 29 декабря 2024
Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром 200 полицейских
В США 16 человек пострадали при взрыве лодки на пристани
22:18, 14 августа 2023
В США 16 человек пострадали при взрыве лодки на пристани
В новогоднюю ночь в Астане проходят праздничные концерты
22:43, 31 декабря 2025
В новогоднюю ночь в Астане проходят праздничные концерты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: