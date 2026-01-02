#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Мир

В сыпучих песках Иудейской пустыни раскопали 1400-летнее золото

Пустыня, песок, металл, клад, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 06:40 Фото: freepik
В Израиле сообщили об уникальной археологической находке в Иудейской пустыне. Золотые артефакты, которые чудом сохранились в течение 1400 лет, нашли в древнем христианском монастыре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Fox News, об этом объявил израильский Департамент координации правительства на территориях (COGAT).

Фото: COGAT

Сокровище обнаружили на археологическом памятнике Гиркания в северной части Иудейской пустыни – в 16 километрах к востоку от Иерусалима, на территории Западного берега. Речь идет о двух золотых монетах и изящном золотом кольце.

Поселение Гиркания было основано еще в поздний эллинистический период – между II и I веками до нашей эры – и сначала выполняло функцию крепости.

Золотые монеты оказались солидами с изображением императора Ираклия, который правил Византийской империей в 610-641 годах нашей эры. В COGAT отмечают, что эти находки "свидетельствуют об активном христианском присутствии в регионе в период Византии".

Фото: COGAT

По данным ведомства, византийская эпоха ознаменовалась развитием монашеской жизни в Иудейской пустыне. Именно тогда на территории Гиркании был основан христианский монастырь, связанный с деятельностью святого Саввы Освященного – одного из основателей пустынного монашества. Монастырь просуществовал здесь несколько сотен лет.

Ранее мы писали о том, что археологи не могут найти объяснения мрачной находке в 5000-летней крепости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В австралийской пустыне нашли самую старую рыбу в мире
04:20, 25 марта 2025
В австралийской пустыне нашли самую старую рыбу в мире
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
23:56, 22 мая 2025
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
Останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу
01:10, 19 сентября 2025
Останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: