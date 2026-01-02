В сыпучих песках Иудейской пустыни раскопали 1400-летнее золото

В Израиле сообщили об уникальной археологической находке в Иудейской пустыне. Золотые артефакты, которые чудом сохранились в течение 1400 лет, нашли в древнем христианском монастыре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Fox News, об этом объявил израильский Департамент координации правительства на территориях (COGAT).

Фото: COGAT

Сокровище обнаружили на археологическом памятнике Гиркания в северной части Иудейской пустыни – в 16 километрах к востоку от Иерусалима, на территории Западного берега. Речь идет о двух золотых монетах и изящном золотом кольце.

Поселение Гиркания было основано еще в поздний эллинистический период – между II и I веками до нашей эры – и сначала выполняло функцию крепости.

Золотые монеты оказались солидами с изображением императора Ираклия, который правил Византийской империей в 610-641 годах нашей эры. В COGAT отмечают, что эти находки "свидетельствуют об активном христианском присутствии в регионе в период Византии".

Фото: COGAT

По данным ведомства, византийская эпоха ознаменовалась развитием монашеской жизни в Иудейской пустыне. Именно тогда на территории Гиркании был основан христианский монастырь, связанный с деятельностью святого Саввы Освященного – одного из основателей пустынного монашества. Монастырь просуществовал здесь несколько сотен лет.

