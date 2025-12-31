#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Археологи не могут найти объяснения мрачной находке в 5000-летней крепости

Крепость, древности, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 05:59 Фото: Acciona, Tera S.L
На юге Испании исследователи обнаружили крепость возрастом 5000 лет, однако самым большим сюрпризом стали не ее древние стены, а тело римского солдата, похороненного внутри, сообщает Zakon.kz.

Как пишет futura-sciences.com, во время плановых раскопок в рамках проекта по строительству солнечной электростанции в 2021 году археологи обнаружили остатки крепости позднего неолита, происхождение которой восходит к заре европейской цивилизации.

Построенная около 3000 года до н.э. в медном веке – переходном периоде между неолитом и бронзовым веком – крепость отличается поразительной геометрической планировкой. Девятиугольная внешняя стена и сложные внутренние оборонительные сооружения делали ее практически неприступной.

Каждый угол крепости выступает в виде небольших закругленных бастионов, предоставляя защитникам тактические позиции для отражения атак – конструкция, опередившая свое время на столетия. Подобные бастионные системы вновь появились гораздо позже в военной истории.

Археологи также нашли внутри заброшенной крепости тело римского легионера. Что делает эту находку странной, так это время – захоронение произошло примерно через 2500 лет после того, как это место было заброшено.

У найденного тела, возраст которого составлял от 25 до 35 лет, был обнаружен пугио – короткий кинжал, некогда стандартное оружие римских легионов, завоевавших Испанию в 218 году до н.э.

Фото: Acciona, Tera S.L

Неясно, был ли он солдатом, дезертиром или просто путешественником, причина смерти также не установлена. Признаков насильственной смерти нет, и исследователи полагают, что он мог умереть естественной смертью или от болезни. Римляне часто использовали древние памятники в качестве мест захоронений, поэтому вполне возможно, что руины служили временным убежищем или могилой для проходящих мимо войск.

Ранее выяснилось, почему гробницу первого императора Китая так и не открыли за 2200 лет.

Аксинья Титова
