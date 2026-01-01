#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Новогодняя трагедия на курорте Швейцарии: что известно к этому часу

пожар, Швейцария, курорт, погибшие , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 19:28 Фото: freepik
В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел взрыв, после которого в баре вспыхнул крупный пожар. Трагедия случилась во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают Rhône FM и Le Nouvelliste, жертвами стали "несколько десятков" посетителей заведения. Эту информацию позднее подтвердили и в полиции кантона Вале, не назвав точное число погибших.

По данным телеканала RTS, около 100 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Местные больницы оказались переполнены, часть раненых доставляют в медучреждения санитарными вертолетами. Над районом Кран-Монтаны введена временная бесполетная зона для гражданской авиации.

В правоохранительных органах подчеркивают, что версия теракта не рассматривается.

Причиной пожара в баре стала петарда, из-за которой загорелся потолок. Об этом заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо в эфире телеканала Tg2.

"Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся", – сообщил он.

По словам дипломата, установить личности жертв затруднительно из-за серьезных ожогов.

Кран-Монтана – один из популярных горнолыжных курортов Швейцарии, расположенный у подножия Альп на юго-западе страны. Курорт известен развитой туристической инфраструктурой и регулярно принимает международные спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что в Таразе объявили ЧС из-за крупного пожара в жилом доме в канун Нового года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Новогодняя ночь обернулась трагедией на курорте в швейцарских Альпах
15:56, Сегодня
Новогодняя ночь обернулась трагедией на курорте в швейцарских Альпах
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших
00:58, 22 января 2025
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: коротко о главном к этому часу
16:43, 22 января 2025
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: коротко о главном к этому часу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: