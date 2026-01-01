Новогодняя трагедия на курорте Швейцарии: что известно к этому часу

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел взрыв, после которого в баре вспыхнул крупный пожар. Трагедия случилась во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают Rhône FM и Le Nouvelliste, жертвами стали "несколько десятков" посетителей заведения. Эту информацию позднее подтвердили и в полиции кантона Вале, не назвав точное число погибших.

По данным телеканала RTS, около 100 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. Местные больницы оказались переполнены, часть раненых доставляют в медучреждения санитарными вертолетами. Над районом Кран-Монтаны введена временная бесполетная зона для гражданской авиации.

В правоохранительных органах подчеркивают, что версия теракта не рассматривается.

Причиной пожара в баре стала петарда, из-за которой загорелся потолок. Об этом заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо в эфире телеканала Tg2.

"Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся", – сообщил он.

По словам дипломата, установить личности жертв затруднительно из-за серьезных ожогов.

Кран-Монтана – один из популярных горнолыжных курортов Швейцарии, расположенный у подножия Альп на юго-западе страны. Курорт известен развитой туристической инфраструктурой и регулярно принимает международные спортивные соревнования.

