Мир

Новогодняя ночь обернулась трагедией на курорте в швейцарских Альпах

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 15:56 Фото: Zakon.kz
В новогоднюю ночь в популярном баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в швейцарских Альпах произошел крупный пожар. По предварительным данным полиции, погибли несколько десятков человек, около 100 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в кантональной полиции Вале, возгорание вспыхнуло около 01:30 по местному времени. Причину пожара пока не установили. Власти подчеркивают, что инцидент не рассматривают как нападение, пишет ABC.

На место оперативно прибыло большое количество полиции, пожарных и спасателей.

"На место происшествия немедленно прибыл большой контингент полиции, пожарных и спасателей для оказания помощи многочисленным пострадавшим", – говорится в заявлении полиции.

Операцию официальные лица назвали масштабной. Район вокруг бара оцепили, над Кранс-Монтаной временно ввели бесполетную зону. Курорт расположен в округе Сьерр кантона Вале и пользуется популярностью у туристов, особенно в период новогодних праздников.

Следователи продолжают устанавливать причину пожара. Личности погибших полиция пока не раскрывает. Власти не исключают, что среди жертв могут быть иностранные туристы, приехавшие в город для празднования Нового года.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что среди пострадавших есть как минимум двое граждан страны. Французские дипломаты находятся в постоянном контакте со швейцарскими властями на случай, если выяснится, что пострадали и другие граждане Франции.

За сутки 31 декабря 2025 года подразделения МЧС Казахстана совершили 210 выездов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
