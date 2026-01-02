На Земле началась магнитная буря

На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Событие зарегистрировано 2 января около 23:00 по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер. Об этом передает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

"По сравнению с прошлым годом, на этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/XRAS

Прошлый год, впрочем, в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды.

"Новый год изначально ожидался не сильно проще, и столь раннее начало добавляет веса этому сценарию", – отмечают российские ученные.

Ранее ученые предупредили о множестве магнитных бурь в 2026 году.