#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Наука и технологии

На Земле началась магнитная буря

Магнитные бури 2 января, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 03:38 Фото: Telegram/XRAS
На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Событие зарегистрировано 2 января около 23:00 по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер. Об этом передает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

"По сравнению с прошлым годом, на этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/XRAS

Прошлый год, впрочем, в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды.

"Новый год изначально ожидался не сильно проще, и столь раннее начало добавляет веса этому сценарию", – отмечают российские ученные.

Ранее ученые предупредили о множестве магнитных бурь в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Магнитная буря началась на Земле
16:35, 30 октября 2025
Магнитная буря началась на Земле
На Земле началась сильная магнитная буря
09:18, 29 мая 2025
На Земле началась сильная магнитная буря
Магнитная буря началась на Земле
12:42, 25 сентября 2024
Магнитная буря началась на Земле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: