Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение
В Астане ожидается гололедица на дорогах.
В Акмолинской области ночью на западе и юге ожидаются снег и низовая метель, днем снег и низовая метель сохранятся на западе, севере и юге области. На дорогах гололедица, местами туман.
В Кокшетау ожидается гололедица на дорогах.
В Туркестанской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью ожидается туман.
В Туркестане ночью также ожидается туман.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются гололед и туман.
В Актау ночью и утром ожидается гололед.
В Актюбинской области ночью ожидается снег, днем снег пройдет на востоке области. На юге и востоке возможна низовая метель, на западе и севере туман. Ветер усилится до 15-18 м/с.
В Атырауской области на севере и востоке ожидаются туман и гололед.
В Северо-Казахстанской области на юге, западе и севере ожидается туман.
В Петропавловске также ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области днем на северо-западе пройдет небольшой снег с низовой метелью. В северных, восточных и южных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области на севере, юге и в центре ожидается туман. В отдельных районах ветер усилится до 15-20 м/с.
В Усть-Каменогорске ожидается туман.
В Карагандинской области утром и днем на западе и севере ожидается гололед, местами туман.
В Караганде ночью и утром ожидается туман.
В области Улытау утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель. В ряде районов возможен туман.
В Жезказгане к концу дня ожидается гололед, временами туман.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер усилится до 15-20 м/с, местами с порывами до 25 м/с.
В Таразе временами ожидается туман.
В области Абай на западе, севере и юге ожидается туман. В отдельных районах ветер усилится до 15-20 м/с.
В Семее ожидается туман.
В Павлодарской области на севере, востоке и юге ожидается туман.
В Павлодаре также ожидается туман.
В области Жетысу ночью и утром в центре и горных районах временами туман. В отдельных районах ветер усилится до 17-22 м/с.
В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.
В Костанайской области на западе, севере и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед. В ряде районов туман.
В Костанае ожидаются снег, низовая метель, гололед и туман.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 января.