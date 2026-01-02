Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах Казахстана на 3 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гололедица на дорогах.

В Акмолинской области ночью на западе и юге ожидаются снег и низовая метель, днем снег и низовая метель сохранятся на западе, севере и юге области. На дорогах гололедица, местами туман.

В Кокшетау ожидается гололедица на дорогах.

В Туркестанской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью ожидается туман.

Материал по теме Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

В Туркестане ночью также ожидается туман.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются гололед и туман.

В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Актюбинской области ночью ожидается снег, днем снег пройдет на востоке области. На юге и востоке возможна низовая метель, на западе и севере туман. Ветер усилится до 15-18 м/с.

В Атырауской области на севере и востоке ожидаются туман и гололед.

В Северо-Казахстанской области на юге, западе и севере ожидается туман.

В Петропавловске также ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области днем на северо-западе пройдет небольшой снег с низовой метелью. В северных, восточных и южных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге и в центре ожидается туман. В отдельных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается туман.

В Карагандинской области утром и днем на западе и севере ожидается гололед, местами туман.

В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель. В ряде районов возможен туман.

В Жезказгане к концу дня ожидается гололед, временами туман.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер усилится до 15-20 м/с, местами с порывами до 25 м/с.

В Таразе временами ожидается туман.

В области Абай на западе, севере и юге ожидается туман. В отдельных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

В Семее ожидается туман.

В Павлодарской области на севере, востоке и юге ожидается туман.

В Павлодаре также ожидается туман.

В области Жетысу ночью и утром в центре и горных районах временами туман. В отдельных районах ветер усилится до 17-22 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

В Костанайской области на западе, севере и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед. В ряде районов туман.

В Костанае ожидаются снег, низовая метель, гололед и туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 января.