Дубайский шоколад стал лидером продаж в аэропортах Дубая

В 2025 году хитом беспошлинной торговли в аэропортах Дубая стал вирусный дубайский шоколад, сообщает Zakon.kz.

По данным Dubai Duty Free, за год было продано 719 тонн этого сладкого сувенира, который превратился в один из самых популярных продуктов среди путешественников. Особой популярностью пользовались эксклюзивные позиции, созданные специально для сети.

Среди них – шоколадный батончик Patchi Pistachio Kunafa Bar и продукция бренда Habibe Chocolate.

"Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж в 845,486 млн дирхамов или 231,64 млн долларов и составили 9,74% от общего годового объема продаж", – отметили в сообщении.

Этот объем стал частью рекордных продаж Dubai Duty Free, которые в целом достигли 8,68 млрд дирхамов или 2,3 млрд долларов за год. Чаще всего в сети покупали:

духи на 1,6 млрд дирхамов или 432 млн долларов – 18,45% от общей выручки;

алкоголь на 1,06 млрд дирхамов или 286 млн долларов – 12,22% выручки;

золото на 896,46 млн дирхамов или 242 млн долларов – 10,33%;

табак на 883,6 млн дирхамов или 238,5 млн долларов.

Дубайский шоколад – это сладость c начинкой из смеси кадаифа и фисташек, которую производят в ОАЭ. Продукт появился в 2021 году и быстро стал популярен среди путешественников. Первое видео о дубайском шоколаде в тиктоке появилось в 2023 году, его посмотрели более 120 млн раз.

