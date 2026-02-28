В ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая

1 марта 2026 года появились пострадавшие в результате атаки на международный аэропорт Дубая в ОАЭ, всем им оказана медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС с ссылкой на пресс-службу эмирата в X, аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана.

"В результате недавнего инцидента один из терминалов аэропорта получил незначительные повреждения. Четверо сотрудников пострадали, им сразу же была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По информации к 4:25 по казахстанскому времени стало известно, что по меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали в результате инцидента в воздушной гавани Абу-Даби. Об этом сообщил оператор аэропортов эмирата.

Ранее сообщалось, что обломки ракеты упали на жилой район Дубая: начался пожар. Также беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие.