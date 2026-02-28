#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

В ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая

Аэропорт Дубая в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 04:10 Фото: wikipedia
1 марта 2026 года появились пострадавшие в результате атаки на международный аэропорт Дубая в ОАЭ, всем им оказана медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС с ссылкой на пресс-службу эмирата в X, аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана.

"В результате недавнего инцидента один из терминалов аэропорта получил незначительные повреждения. Четверо сотрудников пострадали, им сразу же была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По информации к 4:25 по казахстанскому времени стало известно, что по меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали в результате инцидента в воздушной гавани Абу-Даби. Об этом сообщил оператор аэропортов эмирата.

Ранее сообщалось, что обломки ракеты упали на жилой район Дубая: начался пожар. Также беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Башня-парус "Бурдж-эль-Араб" в Дубае пострадала при атаке Ирана
04:59, 01 марта 2026
Башня-парус "Бурдж-эль-Араб" в Дубае пострадала при атаке Ирана
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие
21:30, 28 февраля 2026
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие
Дубайский шоколад стал лидером продаж в аэропортах Дубая
06:16, 03 января 2026
Дубайский шоколад стал лидером продаж в аэропортах Дубая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шпилевский вспомнил период в "Кайрате": Было требование - становиться чемпионом каждый год
05:52, Сегодня
Шпилевский вспомнил период в "Кайрате": Было требование - становиться чемпионом каждый год
В финальный день "Кубка Странджа" выступят 6 казахстанских боксёров
05:19, Сегодня
В финальный день "Кубка Странджа" выступят 6 казахстанских боксёров
"Долетели, всё ок": Александр Бублик прилетел в Лос-Анджелес из Дубая
04:48, 01 марта 2026
"Долетели, всё ок": Александр Бублик прилетел в Лос-Анджелес из Дубая
"Очень умный боец": Топурия назвал самого сложного соперника в карьере
04:20, 01 марта 2026
"Очень умный боец": Топурия назвал самого сложного соперника в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: