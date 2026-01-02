#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Парашютист застрял в сети для футбольных ворот в США и упал с высоты

В США парашютист упал с высоты, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 04:09 Фото: pixabay
2 января перед матчем Armed Forces Bowl между командами Rice и Texas State парашютист запутался в тросах, поддерживающих сетку за стойками ворот, и упал с высоты 10 м на землю, сообщает Zakon.kz.

Парашютист не получил серьезных травм и самостоятельно покинул место происшествия. Инцидент произошел за несколько мгновений до начала матча за Кубок вооруженных сил США. Как передает New York Times, шоу предполагало приземление пяти парашютистов.

На деле только три парашютиста приземлились там, где должны были. Один человек застрял в сети, а другой – приземлился за пределами стадиона.

"Никто из зрителей не пострадал", – говорится в публикации.

Курьезный случай произошел на днях в Италии. Там олень выбежал на городские железнодорожные рельсы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
