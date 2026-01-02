Парашютист застрял в сети для футбольных ворот в США и упал с высоты

2 января перед матчем Armed Forces Bowl между командами Rice и Texas State парашютист запутался в тросах, поддерживающих сетку за стойками ворот, и упал с высоты 10 м на землю, сообщает Zakon.kz.

Парашютист не получил серьезных травм и самостоятельно покинул место происшествия. Инцидент произошел за несколько мгновений до начала матча за Кубок вооруженных сил США. Как передает New York Times, шоу предполагало приземление пяти парашютистов.

На деле только три парашютиста приземлились там, где должны были. Один человек застрял в сети, а другой – приземлился за пределами стадиона.

BREAKING🚨: Terrifying moment before kickoff at the Lockheed Martin Armed Forces Bowl: A parachutist snags on the field goal netting cable and plunges ~35 feet to the ground.



Five jumpers were scheduled to deliver flags for the Rice vs. Texas State game.



Only three landed… pic.twitter.com/z8YOFh24P3 — Officer Lew (@officer_Lew) January 2, 2026

"Никто из зрителей не пострадал", – говорится в публикации.

