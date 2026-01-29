#Казахстан в сравнении
Спорт

Мбаппе опередил Роналду и стал новым рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Рекордсмен ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:08 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 29 января форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил дубль в выездном матче Лиги чемпионов в ворота португальской "Бенфики". Эти голы стали 12-м и 13-м по счету для него в текущем розыгрыше турнира, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этим двум мячам французский нападающий улучшил прежний рекорд в 11 взятий ворот, который удерживал знаменитый португалец Криштиану Роналду.

К этому часу Мбаппе забил 13 голов на завершившемся общем этапе Лиги чемпионов и стал первым футболистом в истории, который достиг данного показателя.

Вдобавок француз стал лучшим бомбардиром общего этапа.

А всего у Килиана накопилось 36 голов и четыре передачи в 29 матчах сезона во всех турнирах. К тому же главный снайпер "Реала" отмечается в четвертой игре подряд.

"Играли ужасно, немного стыдно. Нам не хватает всего понемногу. В Лиге чемпионов важна каждая деталь, прошу болельщиков прийти на следующий матч с желанием поддержать команду. Мы еще не вылетели из турнира и неплохо выступаем в Ла Лиге. Если "Бернабеу" будет нас поддерживать, то в воскресенье нас ждет отличный матч".Килиан Мбаппе

Несмотря на меткость Мбаппе, королевский клуб был вынужден признать свое поражение в противостоянии с "Бенфикой" – 2:4.

На днях лидер "Реала" занял первое место по созданным голевым моментам в Европе.

