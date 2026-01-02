Триумфальную арку украсили лицом Дембеле и цветами "ПСЖ"

Мэрия Парижа в новогоднюю ночь украсила Триумфальную арку изображением Усмана Дембеле и цветами футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы мэрии на их странице в Facebook, таким образом городские власти решили отметить исключительные достижения парижского клуба и его лидера по итогам 2025 года. Ведь минувший сезон стал историческим для "ПСЖ", а Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча", став первым игроком "ПСЖ" за долгое время, получившим эту награду.

Ousmane Dembele sur l’Arc de Triomphe aux couleurs du PSG ❤️💙 pic.twitter.com/VRxDybpkQ8 — CHAMPIONS D’EUROPE ⭐️❤️💙 (@paname_foot94) December 31, 2025

Оформление Триумфальной арки в клубных цветах и с портретом футболиста вызвало широкий резонанс. Болельщики "ПСЖ" восприняли инсталляцию как символ новой эпохи для парижского футбола, тогда как в соцсетях развернулась дискуссия о допустимости использования одного из главных национальных символов Франции для чествования спортивных достижений.

В мэрии Парижа подчеркнули, что это временная акция, приуроченная к подведению итогов года, и она призвана отметить вклад клуба и Дембеле в международный имидж французского спорта.

С 2026 года ФИФА в сотрудничестве со спортивным советом Дубая будет вручать новую премию вместо FIFA Best.