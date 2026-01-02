#Казахстан в сравнении
Спорт

Триумфальную арку украсили лицом Дембеле и цветами "ПСЖ"

Дембеле и ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 03:09 Фото: Facebook/Ville de Paris
Мэрия Парижа в новогоднюю ночь украсила Триумфальную арку изображением Усмана Дембеле и цветами футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы мэрии на их странице в Facebook, таким образом городские власти решили отметить исключительные достижения парижского клуба и его лидера по итогам 2025 года. Ведь минувший сезон стал историческим для "ПСЖ", а Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча", став первым игроком "ПСЖ" за долгое время, получившим эту награду.

Оформление Триумфальной арки в клубных цветах и с портретом футболиста вызвало широкий резонанс. Болельщики "ПСЖ" восприняли инсталляцию как символ новой эпохи для парижского футбола, тогда как в соцсетях развернулась дискуссия о допустимости использования одного из главных национальных символов Франции для чествования спортивных достижений.

В мэрии Парижа подчеркнули, что это временная акция, приуроченная к подведению итогов года, и она призвана отметить вклад клуба и Дембеле в международный имидж французского спорта.

С 2026 года ФИФА в сотрудничестве со спортивным советом Дубая будет вручать новую премию вместо FIFA Best.

Фото Алия Абди
Алия Абди
