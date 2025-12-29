#Казахстан в сравнении
Названы главные везунчики грядущего 2026 года

Лампа, стол, комната, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 08:21 Фото: pexels
Предстоящий год абсолютно для всех открывает новые возможности. Однако есть "везунчики", которым эта активность поможет осуществить заветные желания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, с 10 марта для большинства откроется "окно возможностей" (в разных сферах, в зависимости от персонального гороскопа).

При этом до 30 июня в фокусе будут сферы семьи, дома, безопасности, недвижимости, контроля эмоций и границ, а затем на первый план выйдут вопросы творческого самовыражения, влияния, профессиональных амбиций и любовных отношений.

Овен

Можно сказать, что на 2026 вы вытянули счастливый билет: сначала получится решить бытовые вопросы и дела семьи, а начиная с конца июня ваша личная и творческая жизнь заиграет новыми красками. Буквально – вырисовывается "сказочный" сюжет: тут и удачное знакомство, и новый роман, и незабываемое путешествие мечты или такая "перезагрузка" рабочего графика, что у вас появится время на семью и творчество. Если вы давно в отношениях, партнер может удивить неожиданными приятными сюрпризами, а сами чувства проявятся с новой глубиной и страстью.

Рак

Первые месяцы в начале года (до 10 марта) стоит посвятить самоанализу и рефлексии: определиться с истинными желаниями, оценить ресурсы, наметить актуальные цели. А потом, подхваченные ветром удачи, вы сможете уверенно двигаться вперед – будут и удачные возможности, и полезные знакомства, и энергия осуществить свои "наполеоновские планы". Не стесняйтесь быть в центре внимания: период с 10 марта по 30 июня – ваша "красная дорожка". К слову, потраченные усилия принесут весомые финансовые и нематериальные результаты во второй половине года, когда вы в полной мере почувствуете свою ценность и захотите пересмотреть привычный лайфстайл.

Лев

Вам, конечно, не занимать уверенности и природного шарма, но в 2026 вы раскроетесь в полную силу, да и сам год обещает быть максимально ярким и богатым на запоминающиеся события. Время вашего триумфа – вторая половина 2026-го (начиная с 30 июня), когда Юпитер, главный благодетель, поможет договориться с самими собой, "правильно" впечатлить окружающих, расширить собственную картину миру и прокачать нужные скиллы без особого напряжения. Те ответы, которые вы получите в начале года, станут отличным навигатором для будущих счастливых перемен.

Стрелец

Удачными обещают быть проекты, связанные с издательской деятельностью, медиа, иностранными брендами и другими культурами. Кстати, получится найти баланс между работой и личной жизнью – и тут обстоятельства тоже сыграют вам на руку. Разумеется, без личной трансформации не обойдется: разобраться со своими страхами, иллюзиями и "тайными" отношениями рекомендуется в первой половине года, особенно в период затмений (17 февраля – 3 марта).

Ранее были названы знаки зодиака, которые сорвут настоящий джекпот у Вселенной.

Аксинья Титова
