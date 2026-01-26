Самолет с пассажирами рухнул в международном аэропорту в США

Частный бизнес-джет Bombardier Challenger 650 с восемью пассажирами на борту потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Бангор в американском штате Мэн, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CNN, семь человек погибли и один человек получил серьезные ранения.

"Самолет при взлете потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах, остановился в перевернутом положении и загорелся", – говорится в отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Родственники погибших в соцсетях призывают молиться за всех жертв трагедии.

"В этом районе штата Мэн стоял густой туман, и следователям предстоит установить, стало ли это одной из причин аварии. Взлетно-посадочная полоса в настоящее время остается закрытой, поскольку спасатели выполняют свои обязанности, а следователи работают в этом районе для получения дополнительной информации. Пожалуйста, помолитесь за жертв этой трагедии, их семьи и всех сотрудников экстренных служб", – говорится на странице Анджелы Свенсон в соцсети X (бывшая Twitter).

