Мир

В США потерпел крушение вертолет: выживших нет

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 10:56 Фото: pixabay
6 сентября 2025 года в пригороде Лейквилла (штат Миннесота, США), недалеко от небольшого аэропорта Эйрлейк, разбился и загорелся вертолет, сообщает Zakon.kz

Власти сообщили, что выживших не было, пишет Fox News.

По данным полиции, офицеры нашли упавший Robinson R66 около 14:45 по местному времени. Сколько человек находилось на борту, осталось неизвестным.

Место крушения находилось в нежилой зоне, поэтому на земле никто не пострадал.

Фото: X/RoosterGM

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил, что вертолет упал "при неизвестных обстоятельствах, после чего начался пожар". Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также было уведомлено.

Расследование взяли на себя NTSB и FAA. Лейквилл расположен примерно в 30 километрах к югу от Миннеаполиса и в 40 километрах к югу от Сент-Пола.

В июне 2025 года вертолет с туристами потерпел крушение у побережья Афин.

