Мир

На горе Килиманджаро разбился спасательный вертолет с пассажирами

Спасательный вертолет разбился на горе Килиманджаро в Танзании, в авиакатастрофе погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sky News, авария произошла высоте более 4 тыс. м. На борту находились двое иностранных граждан, которых эвакуировали по медицинским показаниям, а также местный врач, гид и пилот.

"Авария произошла в среду вечером вдоль одного из самых популярных альпинистских маршрутов горы во время медицинской эвакуации пациентов", – говорится в сообщении.

Как пишут иностранные СМИ, вертолет принадлежал компании Kilimanjaro Aviation, специализирующейся на медицинской эвакуации. Для расследования причин катастрофы создана комиссия.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет с людьми на борту разбился в Мексике.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
