В Сингапурском проливе путешественников стали часто атаковать пираты

В Сингапурском проливе зафиксировали резкое увеличение количества пиратских атак. Об этом сообщил замдиректора Международного морского бюро при Международной торговой палате Сайрус Моди, сообщает Zakon.kz.

По данным Maritime Fairtrade, за первые девять месяцев 2025 года их число выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В последние годы сообщалось о все большем числе инцидентов в Сингапурском проливе, и на 2025 год пришелся очень резкий рост", – заявил Моди.

Это создает серьезную угрозу безопасности международного судоходства, отметил он. Основной целью преступников обычно становится имущество, а не взятие экипажа в заложники, заключил заместитель директора.

Ранее сообщалось, что Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам.