Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам

Президент США Дональд Трамп после военной операции американских сил в Венесуэле 3 января выступил с жесткими заявлениями в адрес Колумбии и Кубы, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале Белого дома, Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина. По словам американского лидера, на территории страны якобы действуют объекты, связанные с изготовлением наркотиков.

"У него есть фабрики и заводы, где производится кокаин. Думаю, я остаюсь при своем первом заявлении – ему действительно стоит быть осторожнее", – заявил Трамп.

Кроме того, президент США затронул тему Куба, заявив, что ситуация на острове остается тяжелой. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность "помочь кубинскому народу".

"Куба сейчас находится в очень плачевном состоянии, и мы хотим помочь людям", – сказал Трамп.

С резким предупреждением также выступил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что властям в Гаване стоит всерьез задуматься о возможных последствиях дальнейшего развития ситуации.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.



