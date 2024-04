Назван кандидат на самую высокую зарплату в истории НБА

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Словенский баскетболист является главным кандидатом на самый крупный контракт в истории Лиги. Через год атакующий защитник Дончич получит право на подписание пятилетнего максимального контракта на сумму 346 млн долларов. И это будет рекордным контрактом за всю историю НБА.

Luka Doncic has reached the 65-game criteria.



He is now eligible for MVP and All-NBA honors.



Doncic will also reach the super max criteria when he is named All-NBA this offseason.



He will be eligible to sign a five-year $346M super max extension in the 2025 offseason.



The…