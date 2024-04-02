Назван кандидат на самую высокую зарплату в истории НБА

Суперзвезда американского клуба "Даллас Маверикс" Лука Дончич в 2025 году может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает Zakon.kz.

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Словенский баскетболист является главным кандидатом на самый крупный контракт в истории Лиги. Через год атакующий защитник Дончич получит право на подписание пятилетнего максимального контракта на сумму 346 млн долларов. И это будет рекордным контрактом за всю историю НБА.

Luka Doncic has reached the 65-game criteria.



He is now eligible for MVP and All-NBA honors.



Doncic will also reach the super max criteria when he is named All-NBA this offseason.



He will be eligible to sign a five-year $346M super max extension in the 2025 offseason.



The… — Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 1, 2024

В нынешнем сезоне Лука сыграл 65 матчей, чтобы побороться на звание самого ценного игрока, также он претендует на включение в символические пятерки. Вхождение в этот список соответствует критериям супер-максимального контракта.

Словенец сейчас не может подписать данное соглашение, так как по условиям должен отыграть семь сезонов в НБА. В 2025 году как раз наступит тот момент, когда он сможет подписать необходимые бумаги.

Лука Дончич может стать первым игроком в истории НБА, зарплата которого достигнет рубежа в 70 млн долларов за один сезон. Сейчас он получает более 40 млн долларов в год.

Накануне в гостевом матче с "Хьюстоном" Дончич набрал 47 очков, а также совершил 12 подборов и отдал семь результативных передач. Данные цифры позволили "Далласу" одержать победу на выезде со счетом 125:107.

25-летний словенец считается одним из лучших баскетболистов НБА, в среднем набирает по 34 очка, 9,1 подбора, 9,8 передачи и 1,5 перехвата за матч в текущем чемпионате.

Сейчас самую высокую зарплату в NBA имеет игрок-универсал клуба "Бостон Селтикс" – Джейлен Браун, у которого пятилетний контракт на сумму 304 млн долларов.

Тем временем 1 апреля главная звезда лучшей баскетбольной лиги мира Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана.