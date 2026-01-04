#Казахстан в сравнении
Мир

ОПЕК+ нажала на паузу: добыча нефти останется на декабрьском уровне

ОПЕК+ не будет повышать предел добычи нефти, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 18:13 Фото: pixabay
Государства ОПЕК+ сохранили планы заморозить предел нефтедобычи в первом квартале 2026 года на уровне декабря, сообщает Zakon.kz.

Документ был опубликован по итогам онлайн-встречи.

"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", – сказано в сообщении.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 1 февраля.

ОПЕК+ (OPEC+) объединяет страны-члены ОПЕК и ряд крупных стран-экспортеров нефти вне организации, таких как Россия, Казахстан, Мексика и другие, для координации добычи и стабилизации мировых нефтяных рынков, включая Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Иран, Нигерию и другие страны-участницы ОПЕК.

Ранее сообщалось, что в США оценили запасы казахстанской нефти.

Елена Беляева
Елена Беляева
