ОПЕК+ нажала на паузу: добыча нефти останется на декабрьском уровне
Государства ОПЕК+ сохранили планы заморозить предел нефтедобычи в первом квартале 2026 года на уровне декабря, сообщает Zakon.kz.
Документ был опубликован по итогам онлайн-встречи.
"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", – сказано в сообщении.
Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 1 февраля.
ОПЕК+ (OPEC+) объединяет страны-члены ОПЕК и ряд крупных стран-экспортеров нефти вне организации, таких как Россия, Казахстан, Мексика и другие, для координации добычи и стабилизации мировых нефтяных рынков, включая Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Иран, Нигерию и другие страны-участницы ОПЕК.
