ОПЕК+ нажала на паузу: добыча нефти останется на декабрьском уровне

Документ был опубликован по итогам онлайн-встречи.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 1 февраля.

ОПЕК+ (OPEC+) объединяет страны-члены ОПЕК и ряд крупных стран-экспортеров нефти вне организации, таких как Россия, Казахстан, Мексика и другие, для координации добычи и стабилизации мировых нефтяных рынков, включая Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Иран, Нигерию и другие страны-участницы ОПЕК.