Мир

В США оценили запасы казахстанской нефти

Планета, нефть, иллюстрация, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 07:20 Фото: freepik
Нефть остается одним из самых стратегически важных ресурсов мировой экономики. Она приводит в движение транспортные системы, лежит в основе промышленного производства, формируя геополитику и торговые потоки, сообщает Zakon.kz.

Источником обноваленных данных послужил Annual Statistical Bulletin 2025 Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). В этой визуализации страны ранжированы по объему доказанных запасов нефти по состоянию на конец 2025 года.

Показатели отражают доказанные запасы нефти и приведены в миллиардах баррелей. В статистику включены как традиционная сырая нефть, так и битуминозные (нефтяные) пески.

Первое место занимает Венесуэла с оценочными запасами в 303 миллиарда баррелей. Правда, превратить этот колоссальный ресурс в экономическое и геополитическое влияние стране удается с трудом.

Санкции США, а также недавние изъятия венесуэльских нефтяных поставок при администрации Трампа ограничивают возможности правительства Николаса Мадуро по экспорту нефти и полноценной монетизации своих запасов.

Фото: Visual Capitalist

На втором месте – Саудовская Аравия с 267 миллиардами баррелей. Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку.

Значительная часть крупнейших мировых запасов нефти сосредоточена у стран – членов ОПЕК, прежде всего на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты формируют основу доминирования этого региона.

Эти государства выигрывают за счет низких издержек добычи и крупных, легко доступных месторождений. В результате ближневосточные производители, как ожидается, останутся ключевыми поставщиками нефти даже на фоне замедления роста мирового спроса.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, особенно выделяется Канада, занимающая четвертое место в мире с запасами в 163 миллиарда баррелей. Основная часть канадских резервов приходится на нефтяные пески – источник нефти, добыча которого обходится дороже и сопровождается более высоким углеродным следом.

Россия и Соединенные Штаты также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти.

В 2025 году запасы нефти в Казахстане оценили в 30 миллиардов баррелей. Эти данные представлены в региональном анализе по Каспийскому региону, опубликованном Управлением энергетической информации США.

Ранее сообщалось, что поправки о недрах и недропользовании подписал президент.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
