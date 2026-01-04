Германия сократила поток просителей убежища

В 2025 году общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось примерно на треть по сравнению с 2024 годом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ, число всех запросов – первичных и последующих – уменьшилось с 250 945 до 168 543, что составляет снижение на 32,8%. Число первичных прошений, поданных мигрантами, обращающимися за защитой впервые, сократилось на 51% – с 229 тыс. до 113 тыс.

Согласно данным МВД Германии, на количество заявлений повлияли следующие факторы:

изменения в миграционной политике,

увеличение числа отказов на границе,

замедление процесса воссоединения семей,

отмена ускоренной натурализации и уменьшение "притягивающих факторов" для миграции.

Наибольшее количество заявлений в 2025 году поступило из Афганистана (59,2 тыс.), Сирии (23,1 тыс.) и Турции (13,8 тыс.).

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что Германия посылает миру ясный сигнал о том, что миграционная политика страны и Европы изменилась: лица, не имеющие права на защиту, не должны приезжать, а нарушители закона должны покидать страну.

Ранее, в мае 2025 года, в Германии планировали ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба из-за обострения миграционного кризиса.