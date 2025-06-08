Германия собирается расширить сети бункеров и убежищ

Германия активно разрабатывает стратегии для быстрого увеличения числа бункеров и укрытий. Об этом сообщил высокопрофильный представитель немецкого правительства по вопросам гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

По информации Süddeutsche Zeitung, Ральф Тислер, возглавляющий Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK), отметил, что Европа должна осознать реальность возможного конфликта на континенте. В текущих условиях Германия не готова к подобным вызовам.

"Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Ситуация изменилась. Мы обеспокоены риском агрессивной войны в Европе", – заявил Тислер в интервью изданию.

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Спикер призвал к реконструкции существующих туннелей, станций метро, подземных парковок и подвалов общественных зданий. Он предложил переделать их в бомбозащитные укрытия, чтобы "в кратчайшие сроки создать пространство для одного миллиона человек".

По его словам, полагаться только на строительство новых бункеров недостаточно, так как проектирование и возведение таких сооружений потребует много времени и значительных финансовых вложений.

Из примерно двух тысяч бункеров и укрытий, оставшихся со времен холодной войны, лишь около 580 находятся в исправном состоянии, и большинство из них нуждается в дорогостоящем ремонте. В случае конфликта они смогут разместить лишь около 480 тыс. человек, что составляет всего 0,5% от общего числа населения Германии.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов готовится уйти в отставку.