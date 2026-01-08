Аферу с паломничеством раскрыли в Узбекистане
Речь идет о туристическом агентстве "Jalolquduq Aviatrans", клиентами которого стали почти 20 тыс. человек. Мошенники собрали с паломников колоссальную сумму, а именно 22,8 млн долларов. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана рассказала 8 января в своем Telegram-канале.
Действия компании привели к значительным финансовым нарушениям:
- сумма уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей превысила 15,3 млрд сумов;
- общий ущерб государству оценили в 1,8 млрд сумов.
Отсутствие надлежащих условий и подготовки к приему такого количества людей стало причиной бедственного положения 534 узбекистанцев в Саудовской Аравии.
"Для их возвращения в Узбекистан потребовались специальные рейсы", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент задержаны 13 человек, причастных к организации преступной схемы, один фигурант привлечен к ответственности.
