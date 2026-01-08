Аферу с паломничеством раскрыли в Узбекистане

В Республике Узбекистан пресечена деятельность нелегального туристического агентства, которое организовало незаконные поездки для желавших совершить Умру, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о туристическом агентстве "Jalolquduq Aviatrans", клиентами которого стали почти 20 тыс. человек. Мошенники собрали с паломников колоссальную сумму, а именно 22,8 млн долларов. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана рассказала 8 января в своем Telegram-канале.

Действия компании привели к значительным финансовым нарушениям:

сумма уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей превысила 15,3 млрд сумов;

общий ущерб государству оценили в 1,8 млрд сумов.

Отсутствие надлежащих условий и подготовки к приему такого количества людей стало причиной бедственного положения 534 узбекистанцев в Саудовской Аравии.

"Для их возвращения в Узбекистан потребовались специальные рейсы", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент задержаны 13 человек, причастных к организации преступной схемы, один фигурант привлечен к ответственности.

Недавно чиновники Кыргызстана также совершили паломничество в Мекку.