#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Мир

Аферу с паломничеством раскрыли в Узбекистане

Нелегальная умра в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 03:00 Фото: Facebook/iiv.uz
В Республике Узбекистан пресечена деятельность нелегального туристического агентства, которое организовало незаконные поездки для желавших совершить Умру, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о туристическом агентстве "Jalolquduq Aviatrans", клиентами которого стали почти 20 тыс. человек. Мошенники собрали с паломников колоссальную сумму, а именно 22,8 млн долларов. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана рассказала 8 января в своем Telegram-канале.

Действия компании привели к значительным финансовым нарушениям:

  • сумма уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей превысила 15,3 млрд сумов;
  • общий ущерб государству оценили в 1,8 млрд сумов.

Отсутствие надлежащих условий и подготовки к приему такого количества людей стало причиной бедственного положения 534 узбекистанцев в Саудовской Аравии.

"Для их возвращения в Узбекистан потребовались специальные рейсы", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент задержаны 13 человек, причастных к организации преступной схемы, один фигурант привлечен к ответственности.

Недавно чиновники Кыргызстана также совершили паломничество в Мекку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Выдавали за родственников": в Узбекистане раскрыли преступную группу по торговле органами
02:20, 23 сентября 2025
"Выдавали за родственников": в Узбекистане раскрыли преступную группу по торговле органами
Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае
18:30, 10 января 2025
Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае
Главный налоговик Кыргызстана и другие чиновники совершили паломничество в Мекку
02:32, 05 января 2026
Главный налоговик Кыргызстана и другие чиновники совершили паломничество в Мекку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: