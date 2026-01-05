#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Плюшевую игрушку спасают в аэропорту Америки

Аэропорты США, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 08:02 Фото: Facebook/NorfolkInternationalAirport
В первые дни 2026 года работники аэропорта Норфолка решили спасти плюшевого медведя, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в аэропорту Норфолка штата Вирджиния нашелся забытый плюшевый мишка. Сотрудники аэропорта срочно выложили фото игрушки и попросили помочь найти хозяина.

Пост разлетелся и собрал почти две тысячи репостов, множество комментариев и советов. Инстаграм-пользователи узнали в медведе игрушку от Build-A-Bear и подсказали, что у бренда даже есть программа по возвращению потеряшек. Теперь все надеются на пост с хэппи-эндом.

"Иногда соцсети работают как надо", – подчеркнули в комментариях.

Также в США перед матчем между командами Rice и Texas State парашютист запутался в тросах, поддерживающих сетку за стойками ворот, и упал на землю с высоты 10 м.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рождество и Святки: православные праздники с 5 по 11 января
08:32, Сегодня
Рождество и Святки: православные праздники с 5 по 11 января
Бывшая возлюбленная Илона Маска озвучила плюшевые игрушки с ИИ
06:16, 19 августа 2025
Бывшая возлюбленная Илона Маска озвучила плюшевые игрушки с ИИ
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за сомнительных разговоров с детьми
05:25, 21 ноября 2025
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за сомнительных разговоров с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: