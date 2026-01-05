Плюшевую игрушку спасают в аэропорту Америки

В первые дни 2026 года работники аэропорта Норфолка решили спасти плюшевого медведя, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в аэропорту Норфолка штата Вирджиния нашелся забытый плюшевый мишка. Сотрудники аэропорта срочно выложили фото игрушки и попросили помочь найти хозяина.

Пост разлетелся и собрал почти две тысячи репостов, множество комментариев и советов. Инстаграм-пользователи узнали в медведе игрушку от Build-A-Bear и подсказали, что у бренда даже есть программа по возвращению потеряшек. Теперь все надеются на пост с хэппи-эндом.

"Иногда соцсети работают как надо", – подчеркнули в комментариях.

