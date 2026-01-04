Николас Мадуро и его жена впервые появятся в американском суде 5 января
Это не полноценный процесс, а начальная стадия. Полноценный суд может занять месяцы или даже годы, передает CBS News.
Мадуро привлекут к ответственности за преступления против США.
"Николас Мадуро будет привлечен к ответственности. Режим Мадуро опустошил свои тюрьмы и наводнил нашу страну преступниками, включая членов Tren de Aragua, переправлял наркотики в Соединенные Штаты и несет ответственность за бесчисленные жизни американцев, которые были утрачены. Это повестка "Америка прежде всего" в действии", – заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на своей странице в Х.
Фото: Х/Sec_Noem
Прокурор США в Нью-Йорке Джей Клейтон в обвинительном заключении написал, что лидеры Венесуэлы 25 лет злоупотребляли своим положением и коррумпировали некогда законные институты, чтобы импортировать кокаин в Соединенные Штаты. Жена Мадуро Флорес обвиняется в причастности к поставке наркотиков в Штаты, поскольку якобы была посредником в переговорах между наркоторговцами и официальными лицами Венесуэлы.
Военная операция США получила название "Абсолютная решимость", она продлилась 2 часа и 20 минут. Американские военные нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену.
Венесуэльского лидера поместили в изолятор в Бруклине. Ранее в этом изоляторе содержались:
- мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), обвиняемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне;
- рэпер Пи Дидди;
- сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.
Согласно заявлению президента США, после задержания Мадуро и его жена были доставлены вертолетами на американский десантный корабль USS Iwo Jima.