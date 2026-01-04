#Казахстан в сравнении
Мир

Николас Мадуро и его жена впервые появятся в американском суде 5 января

Мадуро предстанет перед судом 5 января, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 04:00 Фото: Facebook//NicolasMaduro
5 января в 12:00 по местному, или в 22:00 по казахстанскому времени, захваченные американскими спецназовцами президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес появятся на первом судебном заседании в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Это не полноценный процесс, а начальная стадия. Полноценный суд может занять месяцы или даже годы, передает CBS News.

Мадуро привлекут к ответственности за преступления против США.

"Николас Мадуро будет привлечен к ответственности. Режим Мадуро опустошил свои тюрьмы и наводнил нашу страну преступниками, включая членов Tren de Aragua, переправлял наркотики в Соединенные Штаты и несет ответственность за бесчисленные жизни американцев, которые были утрачены. Это повестка "Америка прежде всего" в действии", – заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на своей странице в Х.

Фото: Х/Sec_Noem

Прокурор США в Нью-Йорке Джей Клейтон в обвинительном заключении написал, что лидеры Венесуэлы 25 лет злоупотребляли своим положением и коррумпировали некогда законные институты, чтобы импортировать кокаин в Соединенные Штаты. Жена Мадуро Флорес обвиняется в причастности к поставке наркотиков в Штаты, поскольку якобы была посредником в переговорах между наркоторговцами и официальными лицами Венесуэлы.

Военная операция США получила название "Абсолютная решимость", она продлилась 2 часа и 20 минут. Американские военные нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену.

Венесуэльского лидера поместили в изолятор в Бруклине. Ранее в этом изоляторе содержались:

  • мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), обвиняемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне;
  • рэпер Пи Дидди;
  • сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Согласно заявлению президента США, после задержания Мадуро и его жена были доставлены вертолетами на американский десантный корабль USS Iwo Jima.

Фото Алия Абди
Алия Абди
