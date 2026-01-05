#Казахстан в сравнении
Мир

Я президент моей страны и невиновен – Мадуро выступил в суде Нью-Йорка

Николас Мадуро, супруга Силия Флорес, Венесуэла, суд, США , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 23:04 Фото: Instagram/nicolasmaduro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNN.

Во время заседания Мадуро подчеркнул, что не признает обвинения, выдвинутые против него.

"Я не виновен ни в чем из того, что здесь указано. Я честный человек и остаюсь президентом своей страны", – сказал он суду.

Силия Флорес, представляясь как первая леди Венесуэлы, также заявила, что не признает вину. Адвокаты супругов сообщили, что на данном этапе они не подают ходатайство об освобождении под залог, но намерены сделать это позднее.

Защитник Мадуро Барри Поллак указал на серьезные вопросы, связанные с законностью доставки его клиента на территорию США. Адвокат Флорес Марк Донелли заявил, что его подзащитная стала жертвой похищения и нуждается в медицинском обследовании.

На этом судебное заседание было завершено. Следующее слушание назначено на 17 марта 2026 года.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
