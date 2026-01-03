#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Мир

Военная операция США в Венесуэле и свержение Мадуро: что известно к этому часу

Венесуэла, США, Трамп, военная операция , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 21:28 Фото: freepik
Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции на территории Венесуэлы, в ходе которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, сообщает Zakon.kz.

По словам Трампа в интервью Fox News, перед задержанием Мадуро находился в укрепленном объекте, который он назвал "крепостью".

Трамп также заявил, что операция планировалась ранее, но была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, среди американских военнослужащих есть раненые, однако погибших нет.

Согласно заявлению президента США, после задержания Мадуро и его жена были доставлены вертолетами на американский десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их планируют переправить в Нью-Йорк.

Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что операция прошла ночью: спецназ ворвался в дом, когда Мадуро и Флорес спали, и вывел их из спальни. По данным ABC News, венесуэльского президента уже доставляют в Нью-Йорк самолетом. Где именно он будет содержаться, официально не сообщается, однако, как отмечают источники, обычно фигурантов дел федерального суда Манхэттена размещают в изоляторе в Бруклине.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. По ее словам, речь идет о сговоре с целью "наркотерроризма", контрабанде кокаина в США, а также незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

В ночь на 3 января США также нанесли авиаудары по объектам в Каракасе и ряде штатах Венесуэлы. Эту информацию подтвердил Дональд Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой.

"Мы будем принимать активное участие в решении вопроса. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем активно участвовать в этом процессе. И мы хотим обеспечить свободу для народа", – заявил президент США.

Позже Дональд Трамп опубликовал фото захваченного Николаса Мадуро.

Фото: truthsocial/Donald J. Trump

Международная реакция на произошедшее оказалась резкой. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил действия США, назвав их серьезным нарушением суверенитета Венесуэлы и опасным прецедентом. Он призвал ООН дать официальную оценку произошедшему.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации. В заявлении его пресс-секретаря подчеркивается, что, независимо от внутриполитической ситуации в Венесуэле, военные действия США создают опасный прецедент и вызывают вопросы с точки зрения соблюдения международного права и Устава ООН.

Генсек ООН призвал все стороны к диалогу при строгом соблюдении прав человека и принципа верховенства права.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
