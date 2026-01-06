"900 километров": снежные пробки в Париже побили рекорды

Дорожные пробки в столице Франции Париже и его пригородах из-за снегопада и выезда отпускников достигли рекордной длины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Liberation, об этом свидетельствуют данные государственного портала Sytadin.

<br>

Согласно информации, днем движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км.

Особенно загружены трассы A6, A7 и A10 в южном направлении, так как первая суббота января традиционно считается "черной" во Франции из-за массового выезда отдыхающих.

