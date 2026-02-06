Алматы встал в 10-балльных пробках из-за сильного снегопада

В Алматы вечером 6 февраля осложнилась дорожная обстановка из-за сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

По данным онлайн-сервисов мониторинга трафика, в мегаполисе образовались многокилометровые пробки, особенно на центральных улицах и ключевых транспортных развязках.

Фото: Zakon.kz

Затруднено движение на проспектах Абая, Райымбека, аль-Фараби, а также на подъездах к крупным торговым центрам и выездах из города. Скорость транспортного потока на отдельных участках значительно снижена.

