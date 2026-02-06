#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
События

Алматы встал в 10-балльных пробках из-за сильного снегопада

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 19:00 Фото: pexels
В Алматы вечером 6 февраля осложнилась дорожная обстановка из-за сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

По данным онлайн-сервисов мониторинга трафика, в мегаполисе образовались многокилометровые пробки, особенно на центральных улицах и ключевых транспортных развязках.

Фото: Zakon.kz

Затруднено движение на проспектах Абая, Райымбека, аль-Фараби, а также на подъездах к крупным торговым центрам и выездах из города. Скорость транспортного потока на отдельных участках значительно снижена.

А о погоде в Алматы в ближайшие три дня можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сильный шторм накроет РК: синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и 16 областей
21:34, 06 февраля 2026
Сильный шторм накроет РК: синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и 16 областей
В Алматы начался сильный снегопад
10:10, 16 февраля 2024
В Алматы начался сильный снегопад
Снегопад погрузил Алматы в пробки
14:36, 16 февраля 2024
Снегопад погрузил Алматы в пробки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: