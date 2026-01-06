Президент Колумбии заявил, что готов взяться за оружие после угроз США

Президент Колумбии Густаво Петро после угроз со стороны США заявил о готовности вновь взяться за оружие, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети X.

"Если вы задержите президента, которого любит и уважает значительная часть моего народа, то вы выпустите на волю народного ягуара. Хотя я не был военным, я знаю о войне и подпольной борьбе. Я поклялся больше не притрагиваться к оружию с момента подписания мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьмусь за оружие, чего я не хочу", – написал Густаво Петро в соцсети X.

В 1980-х годах Петро участвовал в городском партизанском "Движении 19 апреля".

По его словам, все колумбийские солдаты получили приказ: каждый командир органов безопасности, который "предпочтет флаг США флагу Колумбии", будет немедленно уволен.

Колумбийский лидер также заявил, что глубоко доверяет своему народу, и поэтому попросил его защитить президента от любых незаконных актов насилия.

Ранее сообщалось, что Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам.